Ascolti tv, il Flop di Baglioni su Rai 1

Ascolti da brividi per Claudio Baglioni ieri sera. All’indomani della messa in onda del suo concerto Al Centro, infatti, i dati Auditel regalano un quadro desolante all’ex direttore artistico del Festival di Sanremo.



Nonostante venga annoverato fra i volti di punta ormai di Rai 1, il cantante non è riuscito a trascinare la rete oltre l’11,5% di share con una media di 1.855.000 spettatori.



Meglio di lui persino Windstorm – Ritorno alle Origini, film in onda su Canale 5, di certo non un capolavoro che verrà ricordato nei manuali di storia del cinema.

Quello di Baglioni è stato uno spettacolo così avvincente che solo 490.000 coraggiosi sono riusciti stoicamente a guardarlo fino alla fine.



Gli spettatori hanno fatto come il suo caro passerotto: sono andati via.



Un’altra figuraccia, di quelle tanto care ad Emilio Fede, che si aggiunge a quelle già rimediate lo scorso inverno con il Festival di Sanremo.



Non ve le ricordate? Tranquilli, ci pensiamo noi a rinfrescarvi la memoria.