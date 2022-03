Ottimi ascolti per l’esordio in conduzione della coppia formata da Michelle Hunziker e Gerry Scotti: Striscia la notizia ieri, lunedì 21 marzo 2022, con 4.815.000 telespettatori e il 19.48% di share, è risultato il programma più visto dell’access prime-time.



Sul pubblico attivo, il più pregiato e di riferimento per gli investitori pubblicitari, il Tg satirico di Antonio Ricci ha ottenuto il 21.91% di share.

Alle 21:36, il varietà campione d’ascolti da 34 edizioni ha raggiunto un picco record di 6.063.000 telespettatori, pari al 24.93% di share individui e al 27.39% di share sul target 15-64 anni.



Giancarlo Scheri: «Serata da incorniciare, con il ritorno della super-coppia Michelle Hunziker e Gerry Scotti a Striscia la notizia. Un programma che non smette mai di sorprendere e di piacere, dopo 34 anni d’ininterrotta presenza nell’access prime-time della tv italiana. Un record i cui meriti vanno al suo ideatore, il ‘mitologico’ Antonio Ricci, e al suo dream team. Bravi. Siete l’orgoglio dell’ammiraglia Mediaset».