Cannavaro al centro delle polemiche: «Fake news sul mio stipendio in Uzbekistan»

Fabio Cannavaro si sfoga dopo le notizie circolate sul presunto cachet milionario come c.t. della Nazionale uzbeka. «Non posso nascondere il mio disappunto per la fake news secondo la quale guadagnerei 4 milioni di euro netti l’anno, diventando uno dei dieci commissari tecnici più pagati al mondo», ha dichiarato all’Ansa. In realtà, precisa il suo entourage, la cifra reale sarebbe meno della metà di quella diffusa sul web.

Non è la prima volta che Cannavaro finisce al centro delle polemiche mediatiche.

Tempo fa aveva ricevuto il Tapiro d’oro da Valerio Staffelli per il video — girato nel 1999, alla vigilia della finale di Coppa Uefa Parma-Marsiglia — che lo mostrava mentre riceveva una flebo dallo staff medico della squadra. Il Parma vinse poi quella partita 3-0, alimentando ulteriormente le discussioni. Il pallone d’oro e campione del mondo azzurro aveva spiegato che si trattava solo di un farmaco “ricostituente” e non di sostanze dopanti.