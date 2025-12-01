Calabria, assalto a portavalori e auto bruciate sulla A2: colpo da 2 milioni di euro

Questa mattina, intorno alle 6:30, un commando armato ha assaltato un furgone portavalori sull’autostrada A2, nel tratto tra gli svincoli di Scilla e Bagnara (RC), riuscendo a portare via circa due milioni di euro.

I rapinatori hanno bloccato la carreggiata spargendo chiodi a tre punte sull’asfalto e incendiando diverse auto poste di traverso: una manovra studiata, da manuale, per costringere il mezzo blindato a fermarsi.

Una volta immobilizzato il portavalori, il commando ha aperto il fuoco con armi da guerra, sparando diversi colpi, ma non risultano feriti. I vigilanti sono sotto shock e sono stati ricoverati in ospedale per gli accertamenti del caso. Poi, in pochi minuti, i malviventi sono fuggiti con il bottino, sparendo prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

