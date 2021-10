Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) in collegamento da Montecitorio ci sarà la nostra Ursula von der Leyen. Valeria Graci per la prima volta vestirà i panni della Presidentessa della Commissione Europea e andrà in giro per le strade di Roma, armata di frusta, a esternare ai politici il suo sincero amore per il premier Mario Draghi.