E' stato catturato in Bulgaria ed estradato in Italia Ivan Alexandrov Angelov, il bulgaro di 46 anni che con due connazionali obbligava al pagamento di un pizzo i clochard che volevano dormire nell’aeroporto di Milano Linate. Le indagini erano iniziate in seguito ai servizi di Striscia la notizia. L’inviato del tg satirico aveva mostrato la consegna di coperte ai senzatetto, cui veniva imposto il pizzo per dormire al chiuso. Per costringerli a pagare, i clochard venivano minacciati. Qualche settimana fa, la Squadra Mobile aveva già arrestato le due donne bulgare che affiancavano Angelov nel racket dei posti letti a Linate: Silvia Dimitrova, 27 anni, e Maria Cerkezova, di 55 anni.