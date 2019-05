Nella scuola Dante Alighieri di Borgo San Firenze una circolare della Preside vietava di scattare foto nella scuola, proibendo anche le classiche foto di classe. Secondo il genitore di un alunno, infatti, quelle foto violerebbero il diritto alla privacy. L’inviata Chiara Squaglia il 12 aprile aveva realizzato un servizio (sotto) in cui dava voce alle mamme che protestavano perché ritenevano ingiusto il provvedimento. L’inviata aveva anche provato a intervistare il dirigente scolastico, che però non l’ha mai accolta. A distanza di un mese dal servizio di Striscia il consiglio d’istituto ha deciso che la foto di classe verrà realizzata. Nella circolare inviata dalla direzione didattica viene specificato che i bambini che vorranno fare la foto dovranno essere muniti di un’autorizzazione e che il servizio sarà gratuito perché la foto sarà scattata da un insegnate volontario anziché da un fotografo professionista e stampata con i soldi del contributo versato dai genitori a inizio anno. Una vittoria per le mamme, per i bambini e per Striscia la notizia.