È ancora Sinner contro Alcaraz: oggi a Torino la sfida per il titolo delle Nitto ATP Finals

Oggi, domenica 16 novembre, Torino ospiterà alle 18 l’incontro tra Sinner e Alcaraz valido per il titolo delle Nitto ATP Finals. Ieri sera lo spagnolo numero 1 al mondo ha infatti sconfitto in soli due set il canadese Félix Auger-Aliassime, che nel secondo ha comunque offerto momenti di grande spettacolo affrontando Carlos (“La differenza la fa il killer instinct” scrive La Gazzetta dello Sport).

La rivalità tra il tennista che viene da Murcia in Spagna e il campione italiano di San Candido è ormai una costante dei big match del circuito e ha contribuito ad ampliare l’interesse del pubblico italiano e internazionale per il tennis.

Un ruolo importante in questa crescita lo ha avuto Sinner, grazie ai risultati ottenuti negli ultimi anni.

In questa puntata di Striscia lo Striscione, Cristiano Militello evidenzia a modo suo come la passione degli italiani verso questo sport sia aumentata soprattutto grazie a Jannik, con una nota ironica anche sulle spesso soporifere partite della Serie A…