Tra le eccellenze milanesi ospiti a Striscia la notizia non poteva mancare Gianni Canova, Rettore dell'Università IULM e Professore ordinario di Storia del cinema e Filmologia, che è venuto a trovarci insieme ai suoi allievi.



Gli studenti hanno trascorso un intero pomeriggio negli studi di Striscia, visitando il museo ed entrando in contatto con tutti i professionisti che lavorano dietro le quinte del programma cult ideato da Antonio Ricci.

Canova, che si è unito a Ficarra e Picone in chiusura di puntata, è un'autorità quando si parla di grande e piccolo schermo, avendo scritto per Repubblica, Sette del Corriere della sera e La Voce di Indro Montanelli. Dal 2005 è critico cinematografico per Sky Cinema, nonché autore e conduttore del programma Il cinemaniaco.

Curatore di mostre memorabili, come quella dedicata ad Alfred Hitchcock a Palazzo Reale di Milano nel 2013, ha firmato diverse pubblicazioni e lavorato nel comitato scientifico del Festival di Roma e del Festival di Locarno.

Nel 2017 è stato nominato nel Consiglio Superiore per il cinema e gli audiovisivi istituito presso il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.