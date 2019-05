Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) nuove prove nell’inchiesta di Stefania Petyx su anziani e disabili che avrebbero votato a loro insaputa alle elezioni siciliane e, in particolare, sulla signora che risulta aver votato per il PD, anche se inabile alla firma (vai al servizio del 7 novembre). Dalle nuove testimonianze dei figli dell’anziana signora ricoverata in una casa di riposo in provincia di Catania è emerso che la Digos si è recata dalla donna per effettuare un test di grafia e, dopo alcuni tentativi, è stata constatata la sua inabilità a firmare e a votare: è la prova che la firma e il voto sono falsi e che la signora non ha mai partecipato alle elezioni siciliane. Il figlio, tutore della madre, ha inoltre dichiarato: «Questa prova della firma non l’hanno fatta solo a lei, perché nella casa di cura, davanti alla stanza dove c’erano gli inquirenti, c’era una bella fila di ospiti in carrozzina da sottoporre alla prova».