Enrico Lucci in missione per far tornare il sorriso a Flavia Vento

Dopo l’amaro ritiro di Flavia Vento dal programma La pupa e il secchione show, questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Enrico Lucci prova a rianimare la regina degli abbandoni dei reality (in passato Vento era scappata anche dal Grande Fratello e dall’Isola dei Famosi) con una sorpresona: Mariano Apicella armato di chitarra.



All’inviato del Tg satirico Flavia Vento parla anche della sua relazione con Tom Cruise («Il vero Tom mi segue sui social»), della vita sentimentale («Sono casta da 7 anni»), di fate e alieni («Bisogna credere nelle cose mistiche perché esistono»). E riguardo al recente ritiro da La pupa e il secchione show, dichiara di averlo fatto perché dormiva male, anche se subito dopo la showgirl confida a Lucci che non rifiuterebbe una nuova proposta di partecipazione a un altro reality.



Per ricordare a Flavia i suoi esordi sotto la scrivania di Teo Mammucari nel programma Libero, il maestro Apicella sbuca da sotto un tavolo e insieme a lei intona le canzoni Comme facette mammeta e Nel blu, dipinto di blu. Missione riuscita: Flavia vento è di nuovo allegra.