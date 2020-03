Fabrizio Corona ha organizzato una festa di compleanno nella sua casa di Milano con amici e parenti, facendo infuriare gli utenti dei social. Presenti Nina Moric e il figlio Carlos, ma non solo. Dalle immagini pubblicate - e poi rimosse - dai social è evidente come nell'appartamento dell'ex re dei paparazzi ci fossero anche altre persone , nonostante i divieti imposti dal governo per contrastare l'emergenza Coronavirus. Tra le storie di Nina Moric comparivano sicuramente, oltre all'uomo con la maglietta rossa che appare nel video, anche altre tre persone, tra cui una sua amica, il personal trainer di Corona e un'altra ragazza.

Dopo poche ore le stories sono state rimosse (ma nel frattempo sono state registrate e salvate da tanti utenti e siti), probabilmente in seguito all'enorme quantità di commenti negativi ricevuti.



Nell'unico video rimasto online, quello in cui Corona spegne le candeline insieme all'ex moglie e al figlio, si vede una persona che porta a tavola la torta e se ne conta almeno un'altra che riprende la scena. Non solo: la tavola è evidentemente apparecchiata per più persone.



Immagini che in tempi di quarantena hanno creato scalpore e che hanno innervosito parecchio gli utenti, chiusi da settimane in casa senza la possibilità di contatti sociali.