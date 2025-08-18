Fedez (ancora) contro tutti: dissing ad Achille Lauro, Chiara Ferragni e Tony Effe… che è l’unico a rispondere

Fedez ci ha messo ancora una volta lo zampino. Qualche giorno fa, durante il Red Valley Festival di Olbia, in Sardegna, il rapper milanese ha ripescato il suo brano del 2011 “Tutto il contrario” e lo ha riscritto per l’occasione, trasformandolo in un concentrato di frecciate. Lui stesso lo aveva annunciato sui social: «Scritto strofa inedita su Tutto il contrario. Qualcuno s’incazzerà, indignazione e polemiche, tutto perfetto». Detto fatto.

La lista dei destinatari è lunga: Tony Effe, Achille Lauro, l’ex moglie Chiara Ferragni, Selvaggia Lucarelli e persino l’eurodeputata Ilaria Salis. Tutti colpiti dalle rime al veleno del rapper, che dal palco ha infiammato il pubblico.

La battuta che ha fatto scattare il boato è stata quella su Tony Effe: «Tony Effe a Sanremo sembrava Pavarotti, un po’ come confondere i boc***ini coi succhiotti». Il resto, un dissing a raffica condito da ironia e provocazioni.

E mentre Lauro, Ferragni & co. hanno preferito l’indifferenza, l’unico a rispondere è stato Tony Effe, che dallo stesso palco ha replicato… cantando. E che cosa? Proprio “Chiara”, la canzone con cui aveva già risposto al primo dissing di Fedez, a settembre 2024. Una replica che però, stavolta, è arrivata con meno foga.

E a proposito: vi ricordate quando il 24 settembre 2024 Fedez venne attapirato da Valerio Staffelli con un tapiro d’oro riccioluto proprio per il dissing con Tony Effe? Quello fu il suo tredicesimo Tapiro, e alla domanda “Ti senti un rapper cattivo?” rispose con autoironia: «In realtà sono un patatone. Anzi, un cog***ne».

Ecco la clip: