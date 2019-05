Genova per Voi - Talent per autori televisivi e di canzoni

È QUI IL TALENT!



Sono iniziate le selezioni per la sesta edizione di GENOVA PER VOI, un talent per autori di canzoni unico nel suo genere, che ha come premio finale un contratto con la Universal Music Ricordi. L’iscrizione è gratuita e tutte le informazioni si trovano sul sito www.genovapervoi.net. Tra i vincitori delle passate edizioni troviamo Emanuele Dabbono (autore delle hit di Tiziano Ferro), Federica Abbate (autrice per Fedez, Noemi, Marracash, Fiorella Mannoia, Francesca Michielin) e Willie Peyote (rapper con vari album in classifica).

Visto il successo ottenuto del talent per autori di canzoni, dal 2017, ha preso il via anche PROFESSIONE AUTORE, un talent per autori televisivi sostenuto da SIAE e condotto da Lorenzo Beccati, scrittore, autore di trasmissioni di successo come Striscia la notizia e Paperissima: in questo caso, per il vincitore si apriranno le porte del Gruppo Mediaset con un contratto temporaneo di collaborazione. Anche per questo talent l’iscrizione è gratuita e tutte le informazioni si trovano sul sito www.genovapervoi.net. Le domande dovranno pervenire entro il 13 luglio per GENOVA PER VOI ed entro il 31 luglio per PROFESSIONE AUTORE.