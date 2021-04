Oggi si festeggia la Giornata Mondiale del Tapiro, il mammifero con la proboscide che rischia l’estinzione e a cui Striscia la notizia ha dedicato un premio, in versione oro. Ecco 10 curiosità sul Tapiro più famoso della tv.

1. Il sondaggio

2. Il primissimo

3. Sputo d’autore

4. Top ten

5. Quello gigante

Il 26 novembre 1996 i conduttori Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti presentano ai telespettatori il Tapiro d’oro, premio istituito da Striscia la notizia per il personaggio pubblico più attapirato, ovvero talmente avvilito da avere un muso lungo come quello del tapiro. Viene lanciato un sondaggio per decidere chi lo merita. In gara l’allora premier Romano Prodi e il pm Alberto Cardino.Il primissimo Tapiro d’oro fu consegnato il 27 novembre 1996 dal Gabibbo al pm Alberto Cardino perché gli era stata tolta l’inchiesta Necci-Pacini Battaglia, spostata dalla Procura di La Spezia a quella di Perugia. Nel marzo 1997 il Gabibbo passò il tapiro/testimone a Valerio Staffelli La prima statuetta consegnata dall’esordiente Valerio Staffelli non fu un Tapiro, ma un Lama d’oro a Pippo Baudo, il 14 marzo 1997, per uno sputo all’autore televisivo Paolo Taggi.1.379 i Tapiri d’oro consegnati. La più attapirata della storia è Belén Rodríguez (30), seguita da Rosario Fiorello (25) e Antonio Cassano (16). Nella top ten ci sono anche Barbara D’Urso (13), Antonella Clerici (12), Pippo Baudo (11), Emanuela Filiberto di Savoia (10) e, a parimerito con 9 tapiri, Bruno Vespa, Gigi Buffon e la Ferrari.Esiste una versione XL del Tapiro d’oro, per quando l’attapiramento è davvero enorme. A oggi sono stati consegnati 23 Tapiri giganti, di cui 2 gonfiabili. Il primo, il 2 febbraio 2000, toccò a Eugenio Scalfari, fondatore del quotidiano la Repubblica. L’ultimo ad Andrea Agnelli pochi giorni fa, il 22 aprile 2021, per la figuraccia mondiale della Super League. Il più famoso: la Tapiressa gigante con parrucca e rossetto, versione escort, al premier dimissionario Silvio Berlusconi (9 novembre 2011).