Il Gabibbo risponde a Tommaso Zorzi

Dopo l’account Instagram americano Diet Prada da noi denunciato, ora ci prova l’influencer Tommaso Zorzi ad accendere una polemica social contro Striscia, accusandoci di razzismo verso i cinesi (di nuovo) per la battuta di Alessandro Siani: “Se spremi le mozzarelle cinesi esce il latte di mandorla” (andata in onda il 27 ottobre). Ormai pure il Gabibbo non ce la fa più a stare zitto, ecco allora un video molto istruttivo che mostra, tra le altre cose, chi è il personaggio che vuole farci la morale. Complimenti.