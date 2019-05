Isola dei Famosi, è scontro tra Riccardo Fogli e Luca Vismara

Nell’ultimo day-time dell’Isola è andata in onda l’ennesima lite tra Riccardo Fogli e Luca Vismara.



In Honduras i nervi sono a fior di pelle, i naufraghi ormai sono giunti quasi alla fine e mancano solamente due settimane alla conclusione del reality: se la fame si fa sentire, gli animi si inaspriscono e le strategie per arrivare in fondo sono all’ordine del giorno.



Luca Vismara ha accusato l’ex frontman dei Pooh di aver detto “Se Marina (La Rosa) ha mal di pancia non è in galera, se ne può anche andare". Fogli ha affermato però che le sue parole sono state altre, “Io ho detto ‘Va rispettata Marina perché sta male”.



A questo punto Riccardo si è infuriato e ha iniziato a inveire contro Vismara “Tu sei un vero testa di ca**o e sei un bugiardo e infame. Non so che tipo di serpe sei. Il tuo è un comportamento da ragazzetto viscido e burgiadello”.



A questo punto anche Marco Maddaloni e Soleil si sono schierati dalla parte di Fogli, sottolineando quanto - a detta loro - Luca Vismara sia particolarmente abile a creare polemiche.