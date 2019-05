Isola dei Famosi, Soleil e "l'aiutino" per la prova del fuoco

Durante l'ultimo appuntamento dell'Isola dei Famosi, c'è stata una prova del fuoco davvero misteriosa. Sul Web ci sono anche state diverse segnalazioni. Nel momento in cui la new entry Soleil Sorge e Aaron Nielsen si sono sottoposti alla prova, in molti hanno notato che la potenza del fuoco di Soleil era decisamente inferiore rispetto all'antagonista. In effetti mettendo a confronto l'inquadratura della regia qualcosa non quadra. Nonostante questo però Soleil Sorge è la nuova leader della settimana, avendo battuto sul tempo di resistenza Aaron Nielsen. Intanto è sempre più caldo, come un fuoco incandescente, il momento gossip nell'Isola sempre con Soleil protagonista di alcuni baci affettuosi con l'altra new entry Jeremias Rodriguez. Casualità?