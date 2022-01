Secondo la normativa vigente, in Italia i bambini sopra i 6 anni dovrebbero indossare - in determinate occasioni - la mascherina ffp2. Peccato però che questo tipo di mascherina certificata per bambini non esiste, come già dimostrato da Striscia la notizia, le cui segnalazioni hanno spinto le forze dell’ordine e giganti come Amazon a sequestrare o rimuovere dall’e-commerce migliaia di dispositivi ingannevoli.



Eppure ieri sera a Che Tempo Che Fa (Raitre) il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi alla domanda del conduttore Fabio Fazio sull’esistenza delle mascherine ffp2 per bambini ha tergiversato, dicendo (o non dicendo) che «il governo fa delle scelte. Rispetto ai ragazzi abbiamo scelto di calmierare i prezzi delle mascherine a 75 centesimi».



Ma il segretario nazionale di Federfarma Roberto Tobia, intervistato dall’inviato Moreno Morello il 10 gennaio, ha dichiarato che nell’accordo tra Governo e farmacie «non è previsto il prezzo calmierato di 75 centesimi per mascherine colorate o DPI destinati ai bambini, in attesa di chiarimenti dalla Struttura Commissariale». Chiarimenti che ancora stiamo aspettando.



Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).