Il 21 aprile è il compleanno della Regina Elisabetta II, che compie ben 94 anni. Per la prima volta in 68 anni di regno, però, non ci saranno i consueti 41 colpi di cannone dai giardini di Hyde Park per celebrare la ricorrenza.

Il motivo? Non sarebbe appropriato, dato il brutto momento che il popolo britannico sta passando per il lockdown a causa del Coronavirus.



Così, la sovrana trascorrerà in sordina questa giornata, in auto-isolamento nel Castello di Windsor, dove la sovrana sta affrontando la quarantena già da settimane.



Al suo fianco, oltre allo staff più ristretto, il Principe Filippo. Niente festa in famiglia, come per gli altri compleanni (lo scorso anno erano in sedici riuniti a tavola): quest'anno anche la Royal Family si affiderà alle telecomunicazioni e alla tecnologia.



Gli auguri virtuali alla Regina Elisabetta

Secondo quanto trapelato sui media britannici infatti, la sicurezza reale sarebbe al lavoro per consentire a Sua Maestà di poter ricevere lesenza il rischio di infiltrazioni hacker.Lo stesso William, rifugiatosi con Kate Middleton e i figli ad Anmer, nel Norfolk, aveva rivelato che anche i Windsor in questo periodo si tengono in contatto grazie alle app per le videochiamate e che esiste proprio un gruppo per consentire ai piccoli George, Charlotte e Louis di continuare a vedere - seppur virtualmente - il nonno Carlo, che attualmente si trova a Birkhall, in Scozia, e la bisnonna Elisabetta.In rete, intanto, si sono scatenati con i consueti meme sull'inossidabile Regina. In attesa di vedere i più divertenti di quest'anno, ecco come il popolo della rete aveva celebrato il compleanno di Sua Maestà nel 2019.