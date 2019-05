Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Moreno Morello racconta le mirabolanti plusvalenze dei settori giovanili di alcune squadre di calcio italiane. L’inviato di Striscia si concentra sul Chievo e sul Cesena. Il Chievo è stato capace di grandi colpi di mercato (per esempio la cessione di Alberto Paloschi allo Swansea), ma a guardare i bilanci degli ultimi anni si scopre che molti milioni di euro vengono dalla Romagna, e più precisamente dal Cesena calcio. Altre stranezze: tre giovani calciatori, ceduti dal Cesena al Chievo per 5 milioni di euro sono tornati indietro dopo appena 12 giorni. Le due società di calcio hanno dichiarato di non aver nulla da dire in merito alla vicenda.