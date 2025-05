Massimo Ceccherini compie 60 anni: auguri al comico toscano e conduttore “lampo” del tg satirico!

Massimo Ceccherini festeggia oggi 60 anni. Attore amatissimo e simbolo della comicità toscana, ha lasciato il segno anche a Striscia la notizia, dove l’11 aprile 2005 ha partecipato come conduttore, insieme all’amico di sempre Leonardo Pieraccioni, all’edizione “Multiproprietà”. Una presenza lampo ma indimenticabile, grazie alla sua inconfondibile verve comica.

Per l’occasione, abbiamo preparato una clip che mostra tutta l’irriverenza del comico toscano, come quando, durante la conduzione con Pieraccioni, si rese protagonista di un siparietto esilarante: prima scherzò con il “passero” di Del Piero cercando di strangolarlo, poi, durante la sigla finale, finì in una scenetta rocambolesca con il Gabibbo e la velina Manuela. Il tutto, ovviamente, con indosso la maglia dell’Inter.

Massimo Ceccherini, dal cabaret toscano al grande schermo

Nato a Firenze il 23 maggio 1965, Ceccherini inizia nel cabaret toscano accanto a Carlo Conti e Giorgio Panariello. Il successo arriva con Pieraccioni: dopo I laureati, spicca in film cult come Il ciclone, Fuochi d’artificio e Il pesce innamorato, interpretando personaggi surreali e irresistibili.

Negli anni si cimenta anche alla regia, firmando pellicole come Lucignolo e La mia vita a stelle e strisce, in cui sperimenta una comicità più estrema, sempre fedele al suo stile fuori dagli schemi. Nel 2016 partecipa all’Isola dei Famosi, dove mostra un lato più umano, senza perdere la sua ironia.

Di recente si è distinto anche nel cinema d’autore, grazie all’interpretazione nel ruolo del “Gatto” nel film Pinocchio di Matteo Garrone, dove ha regalato una performance intensa e ironica, a conferma della sua versatilità.

Sessant’anni di vita e di risate tra palco, set e televisione: Tanti auguri, Massimo!