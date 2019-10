Max Laudadio su Green Power, comunicato stampa integrale di Alperia

Bolzano, 28 ottobre 2019 – Come noto, recentemente Alperia – società a gestione pubblica fornitrice dei servizi energetici dell'Alto Adige – ha acquisito una partecipazione del Gruppo Green Power S.p.A., azienda attiva nel settore della commercializzazione di servizi e prodotti per l'efficientamento energetico a nuclei famigliari e piccole e medie imprese.

Per la promozione dei propri prodotti, così come avviene per numerose aziende del settore, GGP aveva sottoscritto un accordo di co-marketing con una società autonoma e fuori dal perimetro societario nonché dal controllo di Alperia, Green Power Energy s.p.a., la quale offriva delle promozioni commerciali dedicate ai clienti di GGP con sconti e soglie predefiniti sulle forniture, fatturando regolarmente i consumi di energia elettrica e gas sopra tali soglie, che il cliente provvedeva a pagare. Tra l’altro, detto accordo di co-marketing – essendo Green Power Energy s.p.a. al di fuori del perimetro dell’operazione - è stato risolto alla data di perfezionamento dell’acquisizione da parte di Alperia e, per l’effetto, non risulta attualmente in essere.

In merito a possibili offerte non conformi né agli standard aziendali né alla prassi di mercato e oggetto del servizio televisivo, segnaliamo che dette offerte sarebbero state effettuate in data antecedente all’acquisto di GGP e, pertanto, Alperia è totalmente estranea a dette condotte. In ogni caso, abbiamo prontamente avviato un audit interno per verificare la piena correttezza delle operazioni degli agenti e collaboratori che hanno svolto nonché che svolgeranno l'attività di promozione dei servizi di GGP.

È stato inoltre conferito incarico ad un team di professionisti e di legali per accertare eventuali responsabilità e perseguire coloro i quali abbiano messo in atto una frode a carico di GGP e dei clienti, a tutela del Gruppo ma, soprattutto, di cittadini e aziende che si rivolgono con fiducia da anni ad Alperia.

Infine, il prossimo 23 novembre, Alperia ha convocato una convention rivolta ai propri agenti, durante la quale verranno esplicitate le procedure da adottare nonché le necessarie azioni correttive e soluzioni, se ed in quanto necessarie, in linea con i principi di correttezza e trasparenza che sempre connotano il comportamento e le attività del gruppo Alperia.