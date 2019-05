Moreno Morello sventa una truffa dei venditori di legna

Moreno Morello ancora a caccia di truffatori. L’inviato di Striscia la notizia questa sera torna a occuparsi del raggiro ad opera di alcuni venditori online di legna da ardere, arrivando a sventare il colpo ai danni di un acquirente di Casale di Scodosia (Padova).

Già nelle scorse settimane Morello aveva spiegato le modalità con cui vengono ingannati i compratori. Su diversi siti, infatti, compaiono annunci di privati che vendono legna da ardere a 10 euro al quintale. Un prezzo piuttosto vantaggioso.



Al momento della consegna i truffatori si presentano generalmente su furgoncini della capacità massima di 35 quintali, sostenendo di averne caricati dai 50 quintali in su e consegnandone, in realtà, non più di 15.

In questo modo, approfittando della buona fede e della sprovvedutezza degli acquirenti, i truffatori gonfiano il prezzo anche di tre volte rispetto al quantitativo consegnato.



Dopo il primo servizio, andato in onda il 24 settembre, sono sempre più le segnalazioni che ci arrivano da tutta Italia.



Nella puntata di questa sera l’inviato in bianco, riesce a smascherare un raggiro in atto, ancora una volta in Veneto. Nelle immagini la coppia di imbroglioni si dà alla fuga senza nemmeno intascare i soldi concordati. Un’altra truffa neutralizzata, ma Morello promette: «La nostra indagine non finisce qui, seguiteci nelle prossime puntate».



Intanto ecco il primo servizio in cui l'inviato si occupava del caso.