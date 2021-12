L’8 dicembre è stato finalmente rilasciato il 30enne Patrick Zaki, l’attivista e studente egiziano dell’Università di Bologna in carcere in Egitto da 22 mesi e ancora sotto processo.



I media italiani hanno dato grande risalto alla notizia, peccato che i due corrispondenti Rai al Cairo, Giuseppe Bonavolontà e Leonardo Sgura (stipendio: oltre 220.000 l’anno, come pubblicato sul sito della Rai), non fossero presenti nel momento della scarcerazione (15 ora locale, le 14 in Italia).



I principali tg della tv di Stato sono stati costretti a riutilizzare immagini e interviste del Corriere della Sera e la Repubblica, nonostante nella capitale egiziana la Rai abbia un ufficio di corrispondenza. Cosa sarà successo? Le ipotesi di Pinuccio stasera a “Rai Scoglio 24”.



