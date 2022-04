Perché i giornali italiani e la Rai non si occupano del Colombia-gate?

Prosegue l’inchiesta di Striscia la notizia, che da oltre un mese si occupa del caso della vendita di armi alla Colombia con presunto intermediario Massimo D’Alema: un affare da 4 miliardi per Leonardo e Fincantieri, con 80 milioni di euro di possibili provvigioni per i mediatori.



Nella puntata di stasera Pinuccio si chiede come mai la Rai e la stampa italiana - tranne il quotidiano La Verità, che ha dato il via e se ne occupa continuativamente - non parlano del Colombia-gate. Già, perché se la Rai non ha mai affrontato l’argomento, testate come la Repubblica e il Corriere della Sera lo hanno trattato in maniera differente, dando spazio più che altro all’auto-difesa di Massimo D’Alema con interviste all’ex premier. Anche noi di Striscia abbiamo chiesto a D’Alema un’intervista per fare chiarezza sull’affare. Ma niente: «Credo che vi sto denunciando perché voi avete utilizzato un'intercettazione illegale e manipolata. Ne parleremo in tribunale», ci ha risposto.



Singolare poi il caso del settimanale L’Espresso, che qualche settimana fa ha pubblicato una lunga inchiesta sull’esportazione di armi italiane, senza però accennare mai al caso del momento, ovvero al Colombia-gate. «La nostra è un’inchiesta nuova in cui si racconta la vendita di armi dall’Italia verso paesi che per legge non dovrebbero acquistarle», dice il direttore Lirio Abbate, che riguardo all’affare di D’Alema in Colombia aggiunge però senza esitazioni: «Non si può fare business con le armi. Se vendi armi si fa la guerra».



Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia.