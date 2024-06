Viadotto “Sente-Longo”. Dopo anni di inattività partiranno i lavori. I servizi di Striscia 

Dopo circa 6 anni di inattività, il presidente della Provincia di Isernia Daniele Saia annuncia la partenza dei lavori per la messa in sicurezza del viadotto “Sente-Longo” di Belmonte del Sannio. I servizi di Striscia.

A breve partiranno i lavori per la messa in sicurezza del viadotto “Sente-Longo” di Belmonte del Sannio, in provincia di Isernia. Un ponte che collega l’Abruzzo e il Molise chiuso da circa 6 anni. É quanto annunciato dal presidente della Provincia di Isernia e sindaco di Agnone, Daniele Saia. Il cantiere dovrebbe aprire a luglio 2024 permettendo così la messa in sicurezza dell’anello di congiunzione tra i paesi dell’alto Molise e del vicino Abruzzo. Del caso si è occupata anche Striscia la notizia. Nel servizio del 15 gennaio 2019 Pinuccio si è infatti recato in provincia di Isernia per documentare la situazione in cui vivono una ventina di comuni tra le due regioni. A causa del cedimento di un pilone i cittadini sono costretti da anni a utilizzare una strada alternativa. Questa “mulattiera” è però situata su una frana storica, quindi il nuovo percorso risulta forse più pericoloso del ponte stesso.

Ponte di Sente. Tra problemi e rimpalli arrivano i fondi per la messa in sicurezza

Nel servizio dell’8 giugno 2024, Pinuccio è tornato a Belmonte del Sannio per aggiornarci sulla vicenda. In quell’occasione ha infatti scoperto che esisteva già una convenzione “tricefala” tra il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Provincia di Isernia e l’Anas. La convenzione prevedeva l’impiego immediato di 9 milioni di euro per mettere in sicurezza l’intera struttura.

Dopo diversi problemi e rimpalli burocratici documentati anche dalle telecamere del tg satirico l’inizio dei cantieri sembrerebbe dunque all’orizzonte. E secondo quanto dichiarato i lavori dovrebbero durare circa un anno.