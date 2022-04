«20900 delinquenti… scopiamo la figlia di Staffelli». L’autore di questa violenta e schifosa strofa “dedicata” a Rebecca – figlia di Valerio Staffelli – è Simone Rizzuto, in arte Mr Rizzus.



Nei confronti del trapper brianzolo, che nei suoi pezzi non risparmia versi grondanti di violenza contro donne e forze dell’ordine, Rebecca Staffelli ha sporto denuncia, a tutela della propria persona. «Peccato che il tribunale di Monza – rivela Valerio Staffelli – abbia chiesto l’archiviazione, in quanto le autorità non sono riuscite a rintracciare Mr Rizzus. Mi pare curioso, dal momento che il trapper non perde occasione di far sapere ai suoi followers in che ristorante o locale si trovi…». Inoltre, Staffelli mostra anche la chat con una fan, in cui Rizzuto scrive il suo indirizzo di casa a Villasanta, provincia di Monza Brianza. Insomma, bastava una ricerca in rete per avere tutte le informazioni necessarie.



Nel frattempo, la canzone e i video incriminati sono ancora presenti sul web. «Speriamo che, dopo questo servizio, la Procura di Monza sia in grado di far fare alla giustizia il corretto decorso», conclude Staffelli.



