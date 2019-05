Questa sera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.40), Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’oro a Sinisa Mihajlovic per il recente esonero da allenatore del Milan. L’ex tecnico rossonero, riguardo al suo allontanamento, ha risposto: «Non devi chiedere a me, non sono la persona adatta, dovresti chiedere al presidente. Vorrei ringraziare tutti i tifosi del Milan che sono sempre stati carini, significa che hanno apprezzato il Mihajlovic uomo». Infine, l’inviato di Striscia ha ricordato al tecnico alcune frasi di Melissa Satta sulla presunta tensione che si respirava nello spogliatoio dei rossoneri e Mihajlovic ha risposto: «Io non sono razzista, ma penso che le donne non dovrebbero parlare di calcio perché non sono adatte».