Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Max Laudadio torna a occuparsi di sedicenti guaritori: nello specifico di Emilio, un signore che, utilizzando metodi particolari, diagnostica gravi malattie e propone cure molto fantasiose. Il sensitivo, con in mano un’antenna radiestesica (a suo dire l’evoluzione della bacchetta da rabdomante), diagnostica due tumori - inesistenti - all’inviato di Striscia che si è presentato come un anziano malato. Per guarire gli consiglia di coprire gli specchi e di rinchiudersi per tre volte al giorno in una cabina orgonica (una scatola in cui dovrebbe sedersi il paziente).