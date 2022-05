Rai Scoglio 24, Dania Mondini e lo stalking delle flatulenze al Tg1

Solidarietà da parte di Rai Scoglio 24 alla collega Dania Mondini, conduttrice del Tg1 e vittima di stalking a Viale Mazzini. Il nostro inviato Pinuccio, stasera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.35), si chiede come mai l’Usigrai, il sindacato dei giornalisti Rai, sempre molto combattivo quando si tratta di tagli di tg regionali, non si sia fatto sentire altrettanto vigorosamente sul caso di Mondini, costretta a una coabitazione punitiva con un collega con problemi di flatulenze & affini.



Ma soprattutto – anche se è passato in secondo piano – con presunte connessioni con l’ndrangheta. Come mai quando si parla di sprechi del denaro pubblico e di raccomandazioni in Rai – si chiede l’inviato del tg satirico di Antonio Ricci – i giornali non scrivono quasi mai una riga e invece alle puzze dedicano paginate?