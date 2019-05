Milano, 14 ottobre 2015 - Con la non menzione penale, oggi davanti al Tribunale di Monza è stata messa la parola fine ad un contenzioso già chiuso con il fisco italiano oltre un anno fa, accordo e patteggiamento che riguardava società terze, contenzioso rispetto al quale Greggio si è sempre dichiarato del tutto estraneo.



Il patteggiamento non è il riconoscimento di alcuna colpa - fatto confermato da sentenze di Corte di Cassazione e vari Tar, che a più riprese hanno negato al patteggiamento valenza di sentenza di condanna, a maggior ragione nel suo caso che si è chiuso senza menzione penale, ma è solo una scelta di strategia processuale voluta dall'Avv. Bongiorno al solo fine di evitare le lungaggini di un processo che avrebbe condotto, senza ombra di dubbio, alla quarta decisione favorevole.



Tre sentenze dello Stato Italiano, infatti, sia in sede civile che penale hanno già confermato in questi anni che Greggio è regolarmente residente a Monte Carlo dal 1993, ove tra l'altro è stato eletto Presidente del COMITES (Comitato degli italiani all'Estero), organismo ufficiale riconosciuto dal Presidente della Repubblica e dal Ministero degli Esteri italiani, nonché dal Governo di Monaco.



Greggio ribadisce inoltre di aver sempre regolarmente dichiarato e pagato al fisco italiano tutto il dovuto fino all'ultimo centesimo per le attività professionali svolte in Italia.