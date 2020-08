Ha finalmente un volto e un nome l'autore dei poster con cui sono stati tappezzati alcuni muri della città di Palermo e che ritraggono Roberto Lipari.



L'inviato di Striscia la notizia era venuto a conoscenza della cosa grazie ad alcuni follower che su Instagram lo avevano contattato inviandogli alcune foto delle opere che lo ritraggono a torso nudo con in mano dei giornali.



Da lì la curiosità di sapere chi avesse realizzato quelle opere e soprattutto perché.



“All’inizio non capivo cosa stesse accadendo e ho chiesto di segnalarmi le zone in cui avevano trovato questa immagine in cui in realtà sembravo proprio io", spiega Lipari.



"Mi sono trovato ritratto a torso nudo, con la mia inseparabile coppola e un foglio di giornale in mano in cui erano messe in evidenza alcune parole molto importanti: “Sicilia”, “Università” “Memoria” “Speranza” ma anche “Mafia” “Corruzione”, e titoli di giornale legati alle tematiche del mio film “Tuttapposto” sulla corruzione e sulla parentopoli all’Università. Non c’erano dubbi che fossi proprio io, ma lo stupore era troppo forte, mi chiedevo “Ma perché io”? Queste cose solitamente capitano ai grandi, ai personaggi che lasciano un segno, e io non sono uno di questi", prosegue.