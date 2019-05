Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Samantha De Grenet, concorrente dell’Isola dei Famosi nel 2017, conferma che, come rivelato a Striscia da Giulia Calcaterra (VAI AL SERVIZIO), e Massimo Ceccherini (VAI AL SERVIZIO), anche nella scorsa edizione del reality alcuni naufraghi avrebbero fumato le canne durante il soggiorno in albergo, prima del trasferimento sull’isola.

La De Grenet, intervistata da Valerio Staffelli, dichiara: «Ho visto droga e alcool quando eravamo reclusi dentro un albergo. La situazione ha creato moltissimi problemi non solo ad alcuni naufraghi, ma anche alle ragazze della produzione che erano lì a tutelare noi e la nostra sicurezza». Continua poi sostenendo che alcuni concorrenti non avrebbero seguito le regole, uscendo dall’hotel nonostante fosse vietato dalla produzione del programma.