Sanremo 2019, il Codacons fa un esposto all'Antitrust sul Televoto

Non si placa la polemica sui risultati del Televoto del Festival di Sanremo 2019 che ha visto Ultimo al primo posto, secondo Il Volo e Mahmood, il vincitore, al terzo. Poi sommando i voti della Giuria d'onore e la Sala Stampa la classifica ha sancito la vittoria di "Soldi" di Mahmood. Interviene il Codacons che annuncia un esposto all'Antitrust. L'associazione dei consumatori: "Depositerà un formale esposto all'Autorità per la concorrenza denunciando il meccanismo di voto dell'ultima serata del Festival, che ha di fatto annullato le preferenze espresse dal pubblico con possibile danno economico per i cittadini. Nella finalissima il cantante Ultimo - afferma il Codacons - è risultato essere il più votato dal televoto, ottenendo il 46,5% dei voti del pubblico, addirittura 30 voti percentuali in più rispetto al vincitore Mahmood, che ha ottenuto solo il 14,1% delle preferenze. Nonostante tali numeri schiaccianti, il voto della sala stampa e della giuria d'onore ha ribaltato la classifica del televoto, assegnando la vittoria a Mahmood. Ma così facendo - denuncia il Codacons - il voto del pubblico da casa è stato di fatto annullato e umiliato, con conseguenze enormi sul fronte economico, considerato che i telespettatori hanno speso soldi attraverso il televoto, un televoto reso inutile dalle decisioni delle altre giurie"



E infine: "Il meccanismo delle votazioni sembra aver arrecato un danno a quegli utenti che da casa hanno espresso la propria preferenza (a pagamento) e potrebbe addirittura realizzare la fattispecie di pratica commerciale scorretta. In tal senso il Codacons depositerà domani formale esposto ad Antitrust affinché apra una indagine sulla classifica di Sanremo 2019".