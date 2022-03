La guerra in Ucraina con i suoi orrori e le sue devastazioni ha colpito tutti. E, oltre alla paura, si fa strada un certo senso di impotenza. Come ci si comporta quando a qualche centinaio di chilometri da noi ci sono famiglie sotto le bombe? Quando ci sono giovani donne e uomini impegnati in un conflitto fratricida? Ce lo siamo chiesti e pensiamo che la miglior risposta alla guerra, con le sue distruzioni, sia la vita. Andare avanti non è un modo per non vedere, è un modo per difendere la normalità: una tra le prime cose che chi scatena una guerra cerca di distruggere, per sostituirla con la paura.

Striscia la notizia ripudia ogni forma di guerra ed è per questo che da oggi abbiamo unito al logo del tg satirico di Antonio Ricci il simbolo della pace.