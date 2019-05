Striscia la notizia, favoritismo smaccato al Grande Fratello Vip

A Striscia la notizia un servizio sulle segnalazioni di un favoritismo smaccato al Grande Fratello Vip, dopo la puntata del reality show dell’8 ottobre 2018. Nel mirino, il “concorso di bellezza” messo in scena nella casa. Ilary Blasi indice la gara «per i bronzi del GF Vip»: Francesco Monte, Stefano Sala, Walter Nudo, Elia Fongaro e Fabio Basile. A giudicarli la giuria composta da Ivan Cattaneo, Lory Del Santo e Eleonora Giorgi.



Gli attenti telespettatori hanno notato che Monte avrebbe vinto il concorso, con tanto di “incoronazione” da parte del direttore di Chi, Alfonso Signorini, senza ricevere alcuna preferenza nelle due gare di bellezza, quella sullo sguardo e quella sul lato B. I segnalatori chiedono: «Come mai questo favoritismo per Monte?».