Questa sera, lunedì 21 gennaio, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Lorella Cuccarini riceve il Tapiro d’oro per il battibecco su politica e paradisi fiscali con Heather Parisi.

Valerio Staffelli intercetta la showgirl a Mestre e le domanda: «Cos’è questa diatriba con la Parisi?». La Cuccarini risponde: «Non è successo niente. Facciamo finta di niente, è passato».

Ma l’inviato di Striscia vuole chiarezza: «Ma perché si è arrabbiata? Perché le ha detto che balla per Salvini?». La ballerina replica: «Perché mi piace il confronto e non l’insulto».

E ancora: «Non mi piace avere una casacca, non l’ho avuta in 34 anni di lavoro e quindi non vorrei venissero strumentalizzate le cose che dico».

Staffelli quindi prova a pungerla: «Con i grilli come è messa?». Lei minimizza: «Fanno un po’ di rumore però sono simpatici». In chiusura, l’inviato domanda quando finirà il battibecco con la Parisi. La showgirl chiosa: «Per me è chiuso».