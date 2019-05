A proposito del comunicato dell’Enac in cui si sostiene che dal servizio di Striscia la notizia sulle falle nella sicurezza all’aeroporto di Linate sarebbero state omesse delle immagini sull’intervento degli addetti ai controlli, precisiamo che il video trasmesso riproduce fedelmente quanto accaduto. Le immagini andate in onda nella puntata di ieri dimostrano inequivocabilmente che l’inviato Valerio Staffelli, alla guida di un furgone, è riuscito ad arrivare sino alle piste, dove stazionano gli aerei pronti a partire, senza essere fermato né aver subito controlli. Una volta raggiunta l’area di decollo, e aver così dimostrato la vulnerabilità di una zona ad alto rischio di attentati terroristici, Staffelli, in retromarcia, si è avviato verso l’uscita. Solo a questo punto una signora in borghese gli ha chiesto la ragione della sua presenza in quell’area. È evidente che, in caso di reale pericolo, si sarebbe trattato di un intervento del tutto inefficace.