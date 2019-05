Questa sera, lunedì 26 novembre, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Jury Chechi riceve il Tapiro d’oro per non essere stato invitato alla festa dei 150 anni della Federazione Ginnastica d’Italia.

Staffelli intercetta l’ex atleta olimpico e chiede: «Siamo venuti a farle la festa perché la Federazione di ginnastica non le ha fatto la festa. 150 anni e non invitano il “signore degli anelli”? Come è possibile?». Chechi risponde: «Oggi ho letto giustificazioni sui giornali, ne prendo atto. Hanno invitato tante persone, tanti atleti, più di 500 persone nel salone d’onore, altri 2 o 3 invitati... Siamo 3 medaglie olimpiche nella ginnastica, una telefonatina potevano farla a me, Igor Cassina e Matteo Morandi».

Chechi, interrogato da Staffelli su chi sia il responsabile della mancata partecipazione dell’olimpionico all’evento, ha detto: «La Federazione, il presidente Gherardo Tecchi, che credo abbia fatto una scelta, giustificata in qualche modo, che però non mi vede d’accordo». E conclude: «Faccio gli auguri alla Federazione, perché le voglio bene».