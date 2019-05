A Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) la troupe di Valerio Staffelli torna nel centro di Milano per testare le misure anti-terrorismo di uno dei luoghi più a rischio della città. Il 6, il 7, l’8 e il 9 dicembre, i collaboratori di Staffelli, che in questa occasione si è limitato a dirigere la squadra senza salire a bordo dei veicoli usati, hanno attraversato a bordo di un Suv, di un furgoncino e di una monovolume la zona intorno a piazza Duomo, passando per Corso Vittorio Emanuele, via Torino e via Dante, fino alla Galleria. Anche questa volta, la squadra di Striscia è arrivata indisturbata e senza subire controlli nelle affollate aree pedonali nel cuore della città. Addirittura, in via Dante, nonostante l’accesso presidiato e la presenza di barriere new jersey a bloccare il passaggio, l'automezzo è passato tranquillamente, procedendo in una via affollatissima in questi giorni di festa e di shopping natalizio, ed è stato fermato soltanto alla fine dell’area pedonale. Le sollecitazioni di Maroni, inviate proprio attraverso i microfoni di Striscia(servizio del 30 novembre), non sono state, evidentemente, efficaci e non hanno dato l’esito sperato, e la situazione non sembra essere mutata rispetto alla prima verifica fatta da Staffelli (servizio del 28 novembre). Anche in questo caso, le misure di sicurezza si sono rivelate insufficienti a sventare un possibile attentato.