Da domani, lunedì 29 giugno, alle ore 20.35 su Canale 5, parte la nuova edizione di Paperissima Sprint, il varietà estivo firmato da Antonio Ricci. Alla conduzione il collaudatissimo team formato da Vittorio Brumotti (per l’ottava volta al timone del programma), dalle Veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva (le prime nella storia di Paperissima a essere confermate pur essendo tuttora in carica a Striscia la notizia) e dall’immancabile Gabibbo (presenza fissa dal 1990).



Come di consueto, i conduttori si cimenteranno in tante gag inedite e nella presentazione di nuovi filmati di papere, gaffes ed errori tv provenienti da tutto il mondo.



«Una delle novità di quest’anno – racconta Brumotti – sarà l’iniezione di adrenalina che daremo al programma: porteremo i telespettatori nei luoghi segreti dei miei allenamenti in Liguria, in un mix tra acrobazie e papere. Ne vedremo delle belle!».



Anche le Veline Shaila e Mikaela non vedono l’ora di cominciare: «È un onore per me essere stata riconfermata per il secondo anno consecutivo – sostiene Shaila –, perché oltre ad essere uno splendido lavoro, è anche un’enorme opportunità di migliorare artisticamente». E Mikaela aggiunge: «Sono orgogliosa di questa riconferma. Per me condurre significa potermi esprimere per quello che sono, ma soprattutto poter imparare da persone con più esperienza. È una sfida e poter rendere orgogliosi del lavoro che faccio la mia famiglia, Antonio Ricci e tutta la produzione conta tantissimo».



Anche quest’anno i telespettatori potranno spedire i filmati al sito www.paperissima.mediaset.it.



L’appuntamento con la nuova edizione di Paperissima Sprint (Canale 5, ore 20.35) è tutti i giorni (dal lunedì alla domenica) e per tutta l’estate al posto di Striscia la notizia.