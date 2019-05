Striscia La Notizia scende in campo per la solidarietà sfidando la squadra degli “Amministratoti Locali Team” in una partita di calcio a favore dell’Associazione Donare un Sorriso presso lo stadio Sandro Ferrando di Alassio sabato 19 dicembre 2015 alle ore 15.00. Il costo del biglietto è di 7,00 euro (dai 10 anni in poi). Il ricavato di “Un goal per un sorriso” andrà interamente devoluto in beneficenza.



Per Striscia scenderanno in campo il Gabibbo, la Velina Irene Cioni, il Velino Pierpaolo Pretelli, Jimmy Ghione, Moreno Morello, Max Laudadio, Giampaolo Fabrizio (Vespone), Luca Galtieri, Eugenio il Genio (Giancarlo Macorano), Pinuccio (Alessio Giannone), Riccardo Trombetta, Lorenzo Beccati il capitano, il mimo Simone Barbato, e poi gli “stranieri” gli alassini Massimiliano Pelissero e Luigi Gualco (ex giocatore serie A), Marco Anelli (conduttore CanieGattiTvChannel) e dalla redazione Daniele Balestrino, Raffaele Storelli, Daniele Pizzi. Confermata la presenza anche di Vittorio Brumotti, Cristiano Militello e Dario Ballantini, Domenico Gaudimonte, nonché dell’ideatore “Papà di Striscia” in veste di presidente allenatore della squadra il grande Antonio Ricci. (Siamo in attesa di altre conferme importanti….)



A sfidare la squadra di Striscia la Notizia, un “all star team” di amministratori del territorio, assemblato dall'Assessore al Turismo e allo Sport del Comune di Alassio Simone Rossi, portiere titolare della formazione. L'Amministratori Locali Team sarà composto da sindaci, assessori e consiglieri comunali di tutta la provincia di Savona e non solo, tutti insieme senza distinzioni politiche o partitiche per la solidarietà: Amedeo Fracchia, Andrea Manconi, Davide Berruti, Fausto Vignola, Luca Gardella, Giacomo Negro, Giampiero Renaudo, Giorgio Cangiano, Giovanni Guaraglia, Guido Rossi, Massimiliano Nucera, Michael Volpati, Oscar Salvatico, Claudio Paliotto, Paolo Rossi, Roberto Scarzella, Roberto Barbera, Thomas Arbustini, Massimo Niero, Corrado Montanaro.



Per informazioni ed acquisto biglietti (che si potranno acquistare anche il giorno stesso della manifestazione all’entrata dello stadio) contattare l’Associazione Donare un Sorriso www.donareunsorriso.net oppure Casa del Disco di Alassio in Via Vittorio Veneto 70 (nel budello) tel. 0182640479.