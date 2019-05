Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’oro a Vincenzo Montella, esonerato oggi dal ruolo di allenatore del Milan dopo lo zero a zero di domenica contro il Torino.

Montella, raggiunto a Milano dal tapiroforo, si è preso la responsabilità degli insuccessi della sua ex squadra: «È sempre colpa dell’allenatore, viene pagato anche per questo». A proposito di Rino Gattuso, che ora lo sostituirà sulla panchina del Milan, ha detto: «Rino se lo merita, gli faccio un grosso in bocca al lupo».

Infine, alla domanda di Staffelli sul suo futuro, Montella ha risposto: «Adesso mi riposo un po’. La Nazionale? No, è presto per qualsiasi cosa. Devo metabolizzare, ancora non mi sono reso conto. Forse adesso con il Tapiro un po’ di più».