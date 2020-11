Stasera a Striscia la notizia prosegue l’inchiesta ribattezzata “Candidopoli” e, in particolare, sulla lista “L’altra Italia”.



L’ennesimo caso è a Vighizzolo d’Este (PD). Striscia ha intervistato Amalia Stoico, candidata a sua insaputa nel comune in provincia di Padova: «Tramite amici ho saputo che ero stata inserita nella lista elettorale “L’altra Italia. Ma non ne sapevo nulla». Una situazione analoga anche per Michelangelo Petronzi: «Mi sono trovato candidato con “L’Altra Italia” senza aver firmato niente».



Ylenia Belluco, il primo cittadino del comune racconta: «Abbiamo avuto le elezioni a settembre. Tra le liste c’era “L’altra Italia”: il loro candidato sindaco – che è di queste zone - ha però ammesso di non conoscere le altre persone presenti nella sua lista, poiché tutte del Sud Italia». E precisa: «Provvederemo a fare una segnalazione alle autorità competenti».



Da una semplice ricerca è anche emerso che molti candidati a Vighizzolo d’Este sono di San Paolo di Citate (FG), lo stesso comune d’origine di altre persone inserite nella lista "L’altra Italia" presentata alle elezioni di Posina (VI).



In attesa di ascoltare le testimonianze di questa sera, ecco l'ultimo capito dell'inchiesta seguita dal nostro Pinuccio.