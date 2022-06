"Milano violenta" sembra essere realtà

La polizia tuona “Prendiamo i delinquenti e poco dopo sono fuori. Come si fa a proteggere i cittadini?”. A Milano tra furti in casa, rapine in metropolitana e spaccio in pieno centro i cittadini non posso stare più tranquilli; il settimanale Nuovo ha raccolto un messaggio per sindaco e istituzioni.

Striscia da sempre si è occupata della sicurezza dei cittadini, lo testimonia anche il recente servizio di Vittorio Brumotti che documentava lo spaccio di stupefacenti a due passi dal centro e in pieno giorno. Gli stessi spacciatori avevano poi aggredito il nostro inviato in maniera violenta mentre documentava la situazione, con conseguente furto della telecamerina e trasporto in ospedale.