Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Luca Abete torna nel centro di Napoli in un’area inizialmente destinata a ospitare un parco ma che invece, dopo lo sgombero di una baraccopoli, è stata dapprima trasformata in una discarica di materiali altamente infiammabili, che sono stati poi dati alle fiamme (servizio del 20 ottobre 2014) e, da più di un anno, in una zona frequentata abitualmente da tossicodipendenti e spacciatori. Dall’ultima visita di Striscia (servizio del 10 marzo 2017), la situazione non sembra essere migliorata, anzi. L’amministrazione comunale ha infatti innalzato una palizzata, un alto muro di legno che consente a pusher e drogati di operare in totale tranquillità, senza che nessuno li possa vedere. Nelle immagini in onda questa sera, Abete mostra quello che ogni giorno avviene al di là della palizzata: in mezzo ai rifiuti ammassati, è possibile trovare disperati al lavoro per costruire un riparo di fortuna e tantissimi tossicodipendenti intenti a drogarsi alla luce del sole, dietro una siepe, e sotto gli occhi delle telecamere di sorveglianza della Prefettura di Napoli, situata proprio davanti al “muro della privacy”.