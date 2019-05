Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegnerà un Tapiro d’oro a Federica Panicucci e uno a Barbara d’Urso per il botta e risposta a distanza in occasione dei 10 anni di Mattino Cinque. La Panicucci infatti, durante la festa organizzata in puntata qualche giorno fa, non ha citato la d’Urso come prima conduttrice della trasmissione di Canale 5. Quest’ultima le ha risposto durante Pomeriggio Cinque non solo non menzionandola, ma ricordando anche che quando conduceva Mattino Cinque insieme a Claudio Brachino, il programma faceva il 30% di share.

Intercettata negli studi Mediaset di Cologno Monzese (MI), la Panicucci ha commentato così la vicenda: «Io parlavo dei miei partner di lavoro maschili. Non l’ho dimenticata, c’era nelle immagini. Non l’ho citata perché non ho lavorato con lei». La presentatrice ha poi smentito che ci siano attriti tra lei e la d’Urso: «Assolutamente, ci mancherebbe altro» e ha proposto: «Io e d’Urso alla conduzione di Striscia: pensa che bomba!». Incalzata da Staffelli però, la presentatrice non ha espressamente ringraziato la sua collega.

Il tapiroforo ha raggiunto poi la d’Urso nel suo camerino e le ha chiesto come mai la Panicucci si fosse dimenticata di lei. La conduttrice di Pomeriggio Cinque ha risposto: «Perché si sveglia presto alla mattina, io ho fatto un anno e mezzo Mattino Cinque e mi svegliavo alle 5. Una le cose se le dimentica! Può succedere, l’importante è che lo sappia il pubblico». Sulla loro presunta discordia ha dichiarato: «Ma non è vero, a me sta simpaticissima» e ha proposto: «Facciamo le veline: io quella finta bionda e lei quella bionda vera».