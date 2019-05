Moreno Morello chiede spiegazioni alla Lega Calcio ma nessuno risponde.



Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Moreno Morello continua la sua inchiesta sulle plusvalenze realizzate da alcune squadre italiane nella compravendita di baby calciatori. Dopo aver raccolto le confessioni di alcuni dirigenti di società di serie minori (uno di loro definisce questa pratica «il male del calcio italiano»), l’inviato di Striscia è andato a chiedere spiegazioni alla sede della Lega Calcio a Milano. Qui Morello non ha però ricevuto alcuna risposta: il commissario Giovanni Malagò, infatti, è in Corea del Sud per le Olimpiadi invernali e, dicono a Morello, nessun altro è titolato a parlare.