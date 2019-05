Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Luca Abete lancia l’allarme per l’assenza dell’antitetanica (sia il siero che il vaccino). L’inviato di Striscia si è recato in numerose farmacie e ha constatato che il medicinale risulta introvabile. La conferma arriva direttamente dai farmacisti: «L’antitetanica, al momento, è irreperibile in tutte le sue forme». Infine, Luca Abete ha provato a recarsi in pronto soccorso alla ricerca del medicinale, ma anche l’ospedale non ne era fornito e un medico ha detto: «Nessun ospedale ne è provvisto».